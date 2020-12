Kickstarter: aumentati nel 2020 i progetti finanziati con successo

Nonostante i problemi economici e non solo che la pandemia di Coronavirus ha portato con sé durante gli scorsi mesi, sembra che i videogiocatori abbiano voluto far sentire il loro forte sostegno nei confronti degli autori che si sono affidati a Kickstarter per dar vita ai loro progetti.

La piattaforma dedicata al crowdfunding ha registrato numeri in netta crescita per i progetti dedicati a giochi da tavolo (32% in più rispetto ai finanziamenti del 2019), accessori per il gaming, e per i videogiochi. Per quanto riguarda questi ultimi, Luke Crane di Kickstarter ritiene siano stati gli sviluppatori giapponesi in particolare a ridonare slancio alle campagne, con due progetti considerati oltremodo cruciali nel determinare il successo della piattaforma durante quest'anno pandemico.

Stiamo parlando, nello specifico, di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes e The Wonderful 101: Remastered: il primo si pone come il successore spirituale di Suikoden che mira a fare suoi gli stilemi dei classici JRPG e in dirittura d'arrivo alla fine del 2022 con 4.6 milioni di dollari raccolti ad agosto; mentre il secondo è stato finanziato con successo da Platinum Games (2.3 milioni raccolti) e lanciato lo scorso maggio su Nintendo Switch. Qualche mese dopo il debutto della versione rimasterizzata del titolo, nelle dichiarazioni di Atsushi Inaba e Hideki Kamiya la software house nipponica ha accennato alla volontà di cimentarsi in un possibile seguito.