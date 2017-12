Kickstarter: nel 2017 sono aumentati i progetti finanziati con successo e gli investimenti

A giudicare dai dati forniti da Luke Crane, Head of Games di, il 2017 si è rivelata un ottimo anno per una delle piattaforme di crowdfounding più note in assoluto.

I progetti finanziati con successo nel 2017 sono stati ben 2997, in aumento rispetto ai 2595 dell'anno precedente. A crescere sono stati anche i finanziamenti da essi ottenuti, che ammontano a 163 milioni di dollari, in aumento del 29% rispetto ai 126.7 milioni del 2016. La situazione attuale è decisamente incoraggiante, dal momento che la precedente annata si chiuse in ribasso rispetto al 2015, come è possibile vedere dal grafico allegato in basso. Nel computo totale vengono presi in considerazione i videogiochi, i giochi di carte collezionabili, i giochi da tavolo e altre piccole categorie.

Segnaliamo che recentemente si è conclusa con successo la campagna di raccolta fondi di The Ballad Singer, progetto tutto italiano della software house Curtel Games.