Kid icarus tornerà mai? Masahiro Sakurai ci spera, ma 'difficilmente' accadrà

Sebbene le sue origini risalgano al 1986, la serie di Kid Icarus è una delle meno conosciute tra i franchise Nintendo. Soltanto tre giochi sono state realizzati finora, con l'ultimo, Kid Icarus Uprising, che ha visto la luce su Nintendo 3DS nell'ormai lontano 2012.

Vedremo mai il ritorno dell'angioletto guerriero Pit, magari attraverso un nuovo episodio? E' ciò che si augura Masahiro Sakurai, director del capitolo per 3DS, sebbene ritenga al tempo stesso che molto difficilmente la Grande N riprenderà in mano il brand. +

Il celebre game designer ne ha parlato nell'ultimo video del suo canale Youtube, incentrato proprio sullo sviluppo di Kid Icarus Uprising. Sakurai ha ricordato la genesi del progetto, commissionato dall'allora presidente Nintendo Satoru Iwata, che si è poi trasformato in uno Sparatutto su Binari. Inizialmente però il titolo non era incentrato sull'IP di Kid Icarus: è stato lo stesso Sakurai a chiedere di basare il suo shooter su questo brand, sfruttando l'onda della popolarità ottenuta da Pit grazie alla sua inclusione in Super Smash Bros. Brawl per Nintendo Wii.

E così è nato il Kid Icarus Uprising che tutti conosciamo, divenuto uno dei giochi più rappresentativi del 3DS. Al termine del video, Sakurai rivela che sarebbero davvero felice di rivedere Kid Icarus in azione, tuttavia evidenzia anche quanto questa possibilità sia remota: tra i motivi principali il fatto che Project Sora, team che ha dato vita a Kid Icarus Uprising (e da non confondere con Sora Inc., studio del designer stesso ed autore degli ultimi Super Smash Bros.), è ormai inattivo da molto tempo.

"E' un peccato che è rivissuto solo su 3DS, amerei giocare Kid Icarus su uno schermo più grande e con una grafica più fluida, tuttavia senza un team che possa lavorarci dare vita ad un seguito appare difficile", confessa il designer. Già in passato Sakurai aveva stuzzicato i fan su su un possibile Kid Icarus Uprising Remaster, tuttavia nulla del genere si è finora concretizzato e Pit sembra destinato a rimanere in panchina per chissà quanto altro tempo ancora.