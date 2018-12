Kid Icarus Uprising su Nintendo Switch? Per Sakurai è improbabile

Masahiro Sakurai è noto soprattutto per il contributo fornito allo sviluppo della serie di Smash Bros, di cui Super Smash Bros Ultimate è l'ultimo incredibile esponente.

Tuttavia, lo sviluppatore nipponico è ricordato da numerosi appassionati delle console Nintendo, anche come il creatore di Kid Icarus Uprsing, episodio delle avventure di Pit pubblicato su Nintendo 3DS nell'ormai lontano 2012. Recentemente, Sakurai è tornato ad esprimersi sul processo di sviluppo che ha portato alla sua creazione.

In particolare, in occasione di un'intervista rilasciata ad Edge, lo sviluppatore ha sottolineato come la realizzazione di Kid Icarus Uprising sia stato uno dei progetti più complessi della sua intera carriera. Questo viene correlato da Sakurai al fatto che il gioco fu realizzato nella prima fase del ciclo vitale di Nintendo 3DS e quindi era piuttosto difficile sfruttarne a pieno il potenziale. Inoltre, il team di sviluppo era costituito da persone con diversi punti di vista ed opinioni, tra cui il confronto era costante.

Nonostante la fatica legata alla sua realizzazione, Sakurai mantiene un giudizio positivo su Kid Icarus Uprising: "Come gioco in generale, è ricco di contenuti e divertente, e alcuni ne hanno persino richiesto un porting moderno. Tuttavia, non penso che sarà possibile". Lo sviluppatore esclude quindi che il gioco possa ricevere una versione per Nintendo Switch. Cosa ne pensate, lo trovate un peccato? O, in fondo, preferireste comunque un capitolo completamente nuovo della Serie?