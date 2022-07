Kid Icarus Uprising Remastered in arrivo su Nintendo Switch? Dettagli da un insider

Pubblicato su Nintendo 3DS nel 2012, Kid Icarus Uprising segnò il ritorno della serie con protagonista Pit dopo una lunghissima assenza, attraverso un adrenalinico shooter che si impose tra le esclusive più interessanti della console portatile Nintendo. Da allora, però, il brand è nuovamente sparito nel nulla.

In merito ad un possibile ritorno dell'ultimo episodio, nel 2018 il director del gioco, Masahiro Sakurai, affermò che era improbabile l'arrivo di Kid Icarus Uprising su Nintendo Switch, e per l'appunto da allora non si è più parlato del simpatico angioletto nato su NES nel 1986. Ma secondo il noto insider Zippo, da sempre molto attivo quando si parla della Grande N (lo scorso giugno ha infatti ipotizzato l'arrivo di un nuovo Donkey Kong oltre ad un Nintendo Direct di grossa portata), la situazione potrebbe presto cambiare.

Attraverso un nuovo aggiornato tramite la sua pagina Blogspot, Zippo rivela che la casa di Kyoto avrebbe in cantiere una Remastered di Kid Icarus Uprising, già in sviluppo presso gli studi di Bandai Namco. L'insider rivela che il gioco dovrebbe andare incontro ad un completo rinnovo del sistema di controllo in modo così da renderlo più accessibile su Switch, oltre ovviamente ad un aggiornamento grafico. Infine, oltre alla conferma che anche la componente multiplayer farà il suo ritorno, Zippo conclude affermando che la Remastered sarebbe in arrivo nel corso del 2023, sebbene non ci siano maggiori dettagli sulla finestra di lancio.

A questo punto, dunque, non resta che aspettare un prossimo Nintendo Direct per eventuali conferme ufficiali: che Kid Icarus stia davvero per tornare?