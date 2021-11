KID A MNESIA Exhibition gratis su PC e PS5: lo 'spazio onirico' dei Radiohead ha una data

Nell'annunciare i nuovi tre regali settimanali di Epic Store, i rappresentanti di Epic Games pubblicano anche un video su KID A MNESIA Exhibition che svela la data di lancio dell'esperienza interattiva dedicata ai Radiohead e ai loro album culto Kid A e Amnesiac.

Il progetto è sviluppato da [namethemachine] e Arbitrarily Good Productions e, come ribadito nel nuovo trailer, rappresenta uno "spazio onirico febbrile" in un edificio edificato idealmente sulle note della musica dei Radiohead.

L'arte, le creature, le parole e le registrazioni di Kid A e Amnesiac risuonano tra le pareti virtuali di questa esperienza interattiva per celebrare il ventesimo anniversario dalla pubblicazione dei due album dei Radiohead.

Il viaggio introspettivo propostoci da Epic trae forza dagli artwork e dalle scritte angoscianti e contorte di Stanley Donwood e Thom Yorke, invogliando lo spettatore a riportare in vita le misteriose entità che popolano questo edificio immerso in una foresta di concetti espressi a matita. Il tutto, per spingere fino al punto di rottura il concetto stesso di un concerto ibridato a una mostra d'arte.

L'avventura multitraccia di KID A MNESIA Exhibition partirà ufficialmente il 18 novembre, con download gratuito su PC, Mac OS (rigorosamente su Epic Games Store) e PlayStation 5 su PS Store.