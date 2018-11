Kill la Kill If: il picchiaduro di Arc System Works uscirà anche su Switch

Nel corso dell'ultima edizione del torneo di videogiochi picchiaduro della serie di Arc System Works conosciuto come ARCREVO, la rinomata casa di sviluppo e produzione di Yokohama ha annunciato la versione Nintendo Switch di Kill la Kill If.

Il progetto, già annunciato nel giugno di quest'anno per PC e PlayStation 4, proverà a riproporre le emozionanti battaglie dell'anime di Aniplex e Trigger con la tipica formula dei fighting game 2D che tante gioie ha regalato in questi anni agli appassionati di titoli Arc System Works, da Guilty Gear a BlazBlue passando per l'ottimo Dragon Ball FighterZ.

La versione Switch del titolo, esattamente come la doppia edizione per PC e PS4, sarà affidata alle amorevoli cure di A+ Games (Little Witch Academia: Chamber of Time) e verrà scritta dall'autore dell'anime originario, Kazuki Nakashima, con uno stile narrativo identico a quello serie televisiva giapponese che narra le folli avventure vissute da Ryuko Matoi contro gli adepti dell'Accademia Honnoji.

La storia di Kill la Kill The Game If graviterà attorno alla figura di Satsuki Kiryuin, il presidente del Consiglio Studentesco Honnoji e proporrà un roster comprendente, tra gli altri, Nui Harime e Ragyou Kiryuuin, anch'essi utilizzabili come personaggi giocanti.

L'annuncio della versione Switch del videogioco di Kill la Kill s'accompagna a una scheda informativa che illustra le meccaniche di gameplay descrivendo un sistema di combattimento basato sulla formula del "sasso-forbici-carta", con attacchi, parate e mosse elusive da compiere in maniera fulminea per progredire nella storia e avere la meglio sull'avversario di turno.

Il grande numero di abilità e attacchi (sia dalla corta che dalla lunga distanza) sarà gestito da un layout di comandi piuttosto semplice, basato sull'utilizzo congiunto della croce direzionale e dei pulsanti principali (ivi compresi i trigger laterali) in un pattern facilmente memorizzabile per esaltare la reattività del giocatore.

A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio della data di lancio definitiva di Kill la Kill The Game If, prevista indicativamente per metà 2019 su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.