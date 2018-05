Killer 7: Il porting PC non girerà tramite emulatore

Dopo l'annuncio del port per PC di Killer 7 del famoso sviluppatore Goichi Suda (noto nell'industra con lo pseudonimo Suda51), in molti hanno notato che alcune immagini presenti nel trailer potrebbero essere state prese da Dolphin (software in grado di emulare titoli per Gamecube e Wii).

Questo ha alimentato il rumor secondo cui, non si tratterebbe di un vero e proprio porting, ma semplicemente di un'implementazione di un emulatore in grado di far girare il codice originale della versione GameCube del gioco.

Al fine di andare in fondo alla questione, Dualshockers ha contattato il publisher del gioco: NIS America. Oggi è arrivata la dichiarazione: "Le immagini prese dall'emulatore vengono da materiale video che usiamo internamente in azienda, e sono state erroneamente usate per la creazione di questo trailer. Nessun emulatore è stato o sarà mai usato per il porting di Killer 7 su PC. Ci scusiamo profondamente per la confusione che si è venuta a creare". Ecco quindi il chiarimento che tutti gli appassionati attendevano.

Per coloro che non lo sapessero, ricordiamo che Killer 7 è un action/adventure uscito nel 2005 per Playstation 2 e GameCube. Il titolo, diviso in 7 capitoli, è ambientato in un futuro non troppo lontano in cui un gruppo di terroristi "Heaven Smile", semina il panico tra le nazioni. Un team di assassini, chiamati Killer7, è incaricato dal governo statunitense di eliminare l'organizzazione criminale.

Al momento è previsto un porting PC che verrà pubblicato nella libreria STEAM in autunno, e non sappiamo se sarà disponibile in futuro anche su Ps4, Xbox One e Switch.