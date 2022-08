Killer Clowns from Outer Space The Game: l'horror cult diventa un videogame!

Nessuno avrebbe mai potuto prevederlo, ma dal palco della Gamescom 2022 arriva un annuncio che farà la felicità di tutti gli appassionati di b-movie e bizzarre avventure horror: Killer Clowns from Outer Space diventa un videogioco!

La pellicola del 1988 è infatti pronta a trasformarsi in un'avventura videoludica dalle tinte surreali. Lo sviluppo di Killer Clowns from Outer Space: The Game è stato affidato alle mani di Teravision Games e godrà della supervisione del produttore esecutivo di Friday 13th: The Game. Per l'occasione, i giocatori potranno immergersi nel folle immaginario che vede la Terra attaccata da un gruppo di clown alieni, determinati a mietere un peculiare "raccolto".

Utilizzando armi surreali, tra cui ombre cinesi letali, i clown sono pronti ad avvolgere le loro vittime in bozzoli di zucchero filato, per poi trascinarle sul proprio pianeta natale. Se anche voi non vedete l'ora di scoprire il risultato di questo adattamento inaspettato, sarete felici di sapere che Killer Clowns from Outer Space: The Game è atteso per gli inizi del 2023 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. In attesa di conoscere la data di lancio del gioco, è già stata confermata l'organizzazione di una Beta dedicata.



