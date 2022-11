Killer Instict sta per tornare: il teaser attiva un conto alla rovescia!

Già nell'autunno dello scorso anno, la rete accoglieva le prime indiscrezioni su di un possibile approdo di Killer Instict II su Xbox Series X. Ora, quelle prime indiscrezioni sembrano trovare parziale conferma.

A offrire speranza agli appassionati di picchiaduro è l'account Twitter ufficiale di Code Mystics. La software house, specializzata nella riproposizione di classici videoludici in chiave moderna, ha infatti pubblicato un cinguettio chiaramente dedicato all'universo di Killer Instict. Disponibile in calce a questa news, il teaser include un artwork raffigurante un cabinato legato alla serie. Sullo sfondo dell'immagine, è però possibile avvistare un indirizzo web.

Raggiungendo il portale nascosto nell'artwork, ci si trova di fronte ad un misterioso conto alla rovescia. Il sito web legato a Code Mystics invita gli utenti ad attendere il trascorrere di circa 40 ore, al termine delle quali dovrebbe presumibilmente giungere un annuncio legato al futuro della serie Killer Instict. Per la precisione, il countdown raggiungerà lo zero alle ore 4:30 della nottata tra giovedì 1 e venerdì 2 dicembre 2022.



Visto il CV della software house, che conta titoli come NEOGEO Pocket Color Selection, Fatal Fury: First Contact, Samurai Showdown! 2 e Atari Flashblack Classics, l'opzione più probabile sembra essere legata ad una remastered di Killer Instict. Mentre i rumor degli ultimi mesi riferivano di un coinvolgimento di Bandai Namco nel ritorno di Killer Instict, per saperne di più non resta altro da fare che attendere poche ore!