Killer Instinct 2 al lancio di Xbox Series X? Il rilancio del primo potrebbe suggerirlo

Nel corso degli ultimi giorni è sempre maggiore l'attenzione dei fan nei confronti di Killer Instinct, il picchiaduro esclusiva Microsoft il cui comparto online sta silenziosamente riprendendo vita grazie alla sua presenza in competizioni di rilievo come l'EVO Online, evento che rimpiazzerà l'edizione 2020 del torneo cancellata per il Covid-19.

Dal momento che il supporto al gioco da parte degli sviluppatori è ormai cessato dal 2017, c'è chi pensa che questa non sia altro che una furba mossa da parte di Microsoft per valutare l'interesse da parte dei fan verso il gioco, magari in previsione dell'annuncio del secondo capitolo. Non è infatti da escludere che Killer Instinct 2 sia effettivamente in sviluppo e, in maniera simile a quanto visto con il primo capitolo al debutto di Xbox One, possa arrivare sugli scaffali in concomitanza con l'uscita di Xbox Series X. Nel caso in cui ciò non dovesse verificarsi, potremmo anche assistere all'arrivo di un corposo aggiornamento del gioco per la prossima console Microsoft, grazie al quale potrebbe essere ripreso il supporto al gioco con nuovi personaggi e l'arrivo di funzionalità possibili esclusivamente su Series X.

A questo punto non ci resta che attendere l'evento di luglio dedicato a Xbox Series X, durante il quale Microsoft mostrerà il gameplay di Halo Infinite e annuncerà nuovi titoli first party.