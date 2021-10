Killer Instinct 2 per Xbox Series X: lo sviluppo è già iniziato, parla noto insider

Dopo aver accompagnato il lancio di Xbox One, Killer Instinct ha intrattenuto la community verdecrociata con un ricco supporto post-lancio, protrattosi per alcuni anni.

In seguito, tuttavia, non si hanno avuto notizie di un nuovo capitolo della serie, anche su Phil Spencer ha più volte confermato l'interesse di Microsoft nei confronti dell'IP. Anche di recente, a latere dell'E3 2021, il dirigente Xbox aveva ribadito la volontà di portare Killer Instinct anche su Xbox Series X. A quanto pare, il team di Spencer parrebbe aver trovato una software house alla quale affidare il progetto, almeno stando a quanto dichiarato da un noto insider.

Il co-fondatore di XboxEra, Shpeshal Nick, ha infatti di recente segnalato l'imminente ritorno del picchiaduro. Nel medesimo appuntamento che lo ha visto confermare i rumor su Bloodborne 2, quest'ultimo ha infatti affermato di aver ricevuto molteplici conferme del fatto che Killer Instinct 2 si trova ora in pieno sviluppo. Shpeshal Nick non ha però informazioni specifiche legate al team di sviluppo che si starebbe occupando del progetto per PC e Xbox Series X. Su questo fronte, esclude però che possa trattarsi di NetherRealm, a quanto pare già impegnata su di un altro titolo.



Al momento, lo ricordiamo, stiamo parlando di un semplice rumor. Eventuali conferme ufficiali potranno arrivare soltanto dal team degli Xbox Game Studios.