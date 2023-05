Killer Instinct si aggiorna e c'è chi pensa subito ad un nuovo gioco

Non è passata sotto silenzio la notizia dell'ultimo aggiornamento di Killer Instinct, il picchiaduro Microsoft è stato aggiornato per supportare nuovi server su Xbox e PC, un update che non ha portato nuovi contenuti ma che è ugualmente molto interessante.

L'ultima patch pubblicata da Iron Galaxy, come detto, non porte in dote nuovi contenuti per il gioco ma si limita a ottimizzare ulteriormente il netcode e adattare l'infrastruttura online ai nuovi server aperti da Microsoft proprio per Killer Instinct.

Ora, parliamo di un gioco uscito al lancio di Xbox One nel novembre 2013 e che nel corso degli anni è stato sì supportato con nuovi contenuti ma che oggi può contare su una user base estremamente ridotta, per quanto fedelissima.

Da qui però è nata l'indiscrezione che farebbe pensare ad un possibile sequel o un rilancio del gioco, del resto perché spendere risorse ed energie per un gioco che ha già fatto il suo tempo? Ecco dunque che l'apertura di nuovi server potrebbe coincidere con l'arrivo di un nuovo picchiaduro della serie.

In passato Jez Corden ha parlato di Killer Instinct 2 già in sviluppo in collaborazione con Bandai Namco, publisher delle serie Tekken e SoulCalibur, con esperienza nel genere anche grazie al supporto fornito a Nintendo per Super Smash Bros Ultimate.

Quest'anno inoltre si festeggiano i dieci anni di Killer Instinct (Xbox One) e chissà che non ci possa essere qualche sorpresa in merito.