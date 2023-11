Killer Instinct compie 10 anni: nuova patch e Anniversary Edition annunciata

Pubblicato come titolo di lancio di Xbox One, Killer Instinct, reboot del picchiaduro di Rare risalente al 1994, ha oggi compiuto i suoi primi 10 anni. In occasione di un livestream celebrativo tenuto su Twitch, Microsoft ha annunciato alcune importanti novità per i fan del gioco sviluppato da Iron Galaxy.

Innanzitutto, Microsoft ha ufficializzato l'arrivo dell'Anniversary Edition di Killer Instinct, venduta al prezzo di $29,99 su Xbox, Windows Store e Steam. Questa nuova versione andrà a rimpiazzare Killer Instinct Definitive Edition e includerà tutti i 29 combattenti del roster, insieme a un VIP Double XP Booster, tutti gli accessori stagionali del gioco e altro ancora. Chi possiede già la Definitive Edition su Xbox e PC potrà ottenere gratuitamente la Anniversary Edition. Se possedete un'edizione Steam del gioco, riceverete gratuitamente la versione neo-annunciata, accessibile anche per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Killer Instinct Anniversary Edition non includerà i classici giochi Killer Instinct 1 e 2, ma durante la diretta è stato specificato che, in qualche modo, faranno il loro ritorno. Il gioco base di Killer Instinct distribuito in formato free-to-play rimarrà disponibile ed arriverà anche su Steam. L'edizione gratuita includerà un combattente che cambierà settimanalmente, con la rotazione che includerà tutti e 29 i lottatori.

Dulcis in fundo, Iron Galaxy ha confermato l'arrivo di una nuova patch per Killer Instinct che includerà una serie di modifiche al bilanciamento dei personaggi del roster. Al momento non abbiamo ancora una data circa la pubblicazione della patch e della nuova edizione, ma rimaniamo in attesa di aggiornamenti. Nel frattempo, tramite gli scatti che trovate poco più in basso, potete godervi il restyling del logo del gioco e della schermata di selezione del personaggio, pensato per celebrare i 10 anni dal lancio del picchiaduro.