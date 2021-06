Killer Instinct: la serie tornerà su Xbox Series X/S? Parla Phil Spencer

Tra i titoli di lancio di Xbox One nel 2013, dove venne distribuito anche attraverso la formula del free-to-play, il reboot di Killer Instinct è stato supportato a lungo da Microsoft nel corso degli anni, con l'arrivo di tre diverse Season e costanti aggiornamenti.

Durante il suo intervento nell'ultima edizione del podcast Dropped Frames, il boss della divisione Xbox Phil Spencer ha discusso anche del Picchiaduro nato dalla mente di Rare negli anni '90, soffermandosi sulla possibilità che la serie possa proseguire in futuro su Xbox Series X/S e PC. "Ci sono così tanti bei giochi nel nostro catalogo che mi piacerebbe rivedere. La reazione quando abbiamo rifatto Killer Instinct al lancio di Xbox One è stata fantastica. Posso dire che Matt Booty [altro dirigente della divisione Xbox, ndr] e io abbiamo parlato diverse volte di KI e dove vorremmo che il franchise arrivasse, è nei nostri cuori e menti che vogliamo continuare a far qualcosa con KI", spiega Spencer dimostrando tutto l'interesse nel voler riprendere il franchise in futuro.

Ciò tuttavia non sembra che avverrà in tempi ristretti, dato che nel concreto non c'è nessun piano relativo a un nuovo capitolo della serie: "Si tratta di trovare il giusto team e la giusta opportunità", sottolinea Spencer, specificando quindi che "non c'è nessun tipo di nostro disinteresse se non stiamo facendo di più con KI, noi amiamo il franchise e la sua community". Vedremo dunque se in futuro Microsoft vorrà riprendere in mano il brand e costruire qualcosa di nuovo per la next-gen.

Sempre nel corso dello steso podcast Phil Spencer ha parlato del nuovo Fable manifestando il suo pieno sostegno a Playground Games. Ha inoltre spiegato perché Halo Infinite non ha ancora una data di lancio.