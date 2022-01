Killer Instinct tornerà grazie a Bandai Namco? Il rumor di Jez Corden

Dopo il lancio di Killer Instinct Season 3, il picchiaduro Microsoft è sostanzialmente scomparso dai radar, al momento non sembrano esserci piani per un rilancio della serie... o forse qualcosa si sta muovendo dietro le quinte?

A lanciare l'indiscrezione è Jez Corden di Windows Central, il giornalista ammette di "aver sentito di un coinvolgimento di Bandai Namco nel ritorno di Killer Instinct" tuttavia sottolinea come si tratti solamente di una voce attualmente senza alcun tipo di conferma.

Microsoft ha numerosi team interni tutti impegnati su altri progetti e nessuno di questi è specializzato nel genere di picchiaduro, Killer Instinct è stato sviluppato prima da Double Helix (team acquisito poi da Amazon Game Studios) e in seguito dalo studio indipendente Iron Galaxy, mentre Rare ha abbandonato il franchise Killer Instinct per dedicarsi ad altri progetti come Sea of Thieves.

In quest'ottica, la casa di Redmond potrebbe aver pensato ad una collaborazione con Bandai Namco, il publisher giapponese ha ovviamente molta esperienza con il genere avendo dato alla luce serie come Tekken e SoulCalibur, senza dimenticare il coinvolgimento in Super Smash Bros Ultimate di Nintendo.

L'ipotesi è certamente suggestiva ma come detto per il momento si tratta solamente di speculazioni e poco più, da prendere con le dovute precauzioni.