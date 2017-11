Killer is Dead: Nightmare Edition gratis su Humble Store per un periodo limitato

Humble Store ha lanciato una nuova serie di sconti per la stagione autunnale e, fra questi, ne troviamo uno pari al 100% applicato al prezzo di, l'action game ideato da Goichi Suda uscito nel 2013.

Il gioco è quindi scaricabile gratuitamente per un periodo limitato in versione PC, e per farlo vi basterà seguire questo collegamento e cliccare sulle voci "Add to Cart", "Checkout" ed infine "Get it for Free".

Fra le altre offerte ora disponibili su Humble Store, troviamo inoltre quelle riguardanti Grand Theft Auto V, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Hollow Knight, Rogue Legacy, e molti altri.

Approfitterete di questa occasione per giocare Killer is Dead? Nelle scorse settimane, Suda51 ha dichiarato di desiderare la possibilità di realizzare un sequel del suo gioco.