Killer Klowns from Outer Space: il nuovo video prepara all'invasione di pagliacci alieni

Il Game Director di IllFonic Jordan Mathewson riapre una finestra sulla dimensione tra commedia e orrore di Killer Klowns from Outer Space con un video che ci permette di sbirciare tra le pieghe del lavoro che sta portando avanti insieme al suo team per dare forma a questo multiplayer asimmetrico.

L'esperienza videoludica a tinte surreali ispirata all'omonima pellicola cult del 1988 ci vedrà indossare i panni dei sopravvissuti e di un manipolo di alieni assassini dall'aspetto di pagliacci deformi, un progetto che farà proprie le ormai consolidate formule dei multiplayer asimmetrici.

Come mostratoci da Mathewson, infatti, all'interno di ogni ambientazione troveremo un'infinità di elementi con i quali dovremo interagire per raggiungere l'obiettivo designato. Chi interpreterà i sopravvissuti dovrà studiare ogni scenario e interagire con esso per guadagnare il tempo necessario a ricavarsi una via di fuga, mentre chi indosserà gli abiti consunti dei pagliacci alieni dovrà braccare gli umani e sfruttare a proprio vantaggio le numerose trappole disseminate nello scenario per indurre le prede in errore.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video gameplay commentato dal Game Director di IllFonic e vi ricordiamo che il festival multiplayer degli orrori promessoci dagli autori di Killer Klowns from Outer Space partirà il 4 giugno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

