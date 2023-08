Killer Klowns from Outer Space The Game: niente PS4 e Xbox One, ma raddoppiano i team

È trascorso esattamente un anno dalla pubblicazione del primo trailer di Killer Clowns from Outer Space: The Game, avventura horror multiplayer annunciata alla Gamescom dello scorso anno.

Nella giornata di apertura della fiera di Colonia 2023, arrivano importanti aggiornamenti sul progetto videoludico. Il team di Illfonic rivela infatti di aver stretto un accordo con Teravision Games, in seguito al quale ha acquisito il ruolo di editore di Killer Clowns from Outer Space: The Game. Ma non solo: gli autori di Illfonic contribuiranno da ora anche allo sviluppo del multiplayer asimmetrico, che in origine avrebbe dovuto vedere la luce agli inizi del 2023.

Con questo cambio di rotta, si conferma anche una riduzione del numero di piattaforme supportate. Originariamente atteso anche su PlayStation 4 e Xbox One, Killer Clowns from Outer Space vedrà invece la luce esclusivamente su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, via Steam. Nessun cambiamento invece per quanto riguarda le caratteristiche chiave del gioco. Come vi avevamo raccontato nella nostra precedente anteprima di Killer Clowns from Outer Space, il titolo proporrà infatti un comparto multiplayer competitivo asimmetrico di stampo 3v7.



Nel 2023, il cult cinematografico Killer Clowns from Outer Space festeggia il suo trentacinquesimo anniversario, ma ancora non vi è una data di uscita per la sua trasposizione videoludica.