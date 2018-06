Killer Queen Black annunciato per Nintendo Switch all'E3 2018

Nel corso del Direct che la casa di Kyoto sta tenendo in occasione dell'E3 2018 di Los Angeles, Nintendo ha annunciato Killer Queen Black, in arrivo su Switch nel corso dell'anno.

Rivista dalle fondamenta, questa esperienza arcade che è diventata un fenomeno multiplayer è in dirittura di arrivo su Nintendo Switch. I giocatori possono saltare su una lumaca, fare provvista di bacche o eliminare la regina nemica per portare la loro squadra alla vittoria in questo titolo di Liquid Bit e Bumblebear Games.

Killer Queen Black uscirà su Nintendo Switch entro il 2018. In cima alla notizia trovate il trailer di annuncio fatto dalla grande N. Continuate a seguirci per tutte le novità sull'E3 di Los Angeles.