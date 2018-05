Killer7 di Goichi Suda verrà pubblicato su Steam in autunno

Nel corso di un panel svoltosi al MomoCon, Grasshopper Manufacture e NIS America hanno annunciato che Killer7 di Goichi "Suda51" Suda verrà pubblicato su PC via Steam nel corso del prossimo autunno.

Sviluppato da Grasshopper Manufacture, Killer7 venne originariamente pubblicato su PlayStation 2 e GameCube nel 2005 sotto etichetta Capcom. Suda51, il director del gioco, venne affiancato alla scrittura da Shinji Mikami. Stando alla pagina Steam, questa nuova versione includerà il doppiaggio in inglese e i sottotitoli in inglese, giapponese, francese e tedesco. Per l'occasione è anche stato pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia e una galleria ricca di immagini, che trovate invece in fondo.

Il protagonista del gioco è Harman Smith, un uomo che in realtà manifesta 7 differenti personalità dall'aspetto differente, ognuna con le proprie abilità e armi. I giocatori possono prendere il controllo di tutti e 7 gli assassini che, incaricati dal governo degli Stati Uniti d'America, sono chiamati a neutralizzare l'organizzazione terroristica Heaven Smile. Quest'ultima è guidata da Kun Lan, un uomo capace di trasformare le persone in kamikaze pronti a farsi saltare in aria.

Non sono stati svelati ulteriori dettagli di natura tecnica relativi al porting e non è stato specificato se arriverà su console. Vi terremo aggiornati al riguardo.