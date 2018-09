Killer7 su Nintendo Switch? Possibile, se la versione PC avrà successo

Ad oltre 13 anni dalla pubblicazione, avvenuta nel luglio del 2005 su PlayStation 2 e Nintendo GameCube, Killer7 di Suda51 si appresta a ritornare su Steam. Il PC è al momento l'unica piattaforma confermata

Non è escluso, tuttavia, che Killer7 possa arrivare anche su Nintendo Switch. A rivelarlo è stato Goichi Suda in persona nel corso di un'intervista concessa a Nintendo Wire. Tutto dipenderà dal successo della versione Steam: se il porting otterrà un buon successo di pubblico, allora il team avvierà lo sviluppo di una versione per la console ibrida della casa di Kyoto.

Il celebre designer ha poi confessato che gli piacerebbe portare su Switch anche No More Heroes e No More Heroes 2. In questo caso, tuttavia, l'operazione potrebbe rivelarsi ben più complessa, poiché i diritti sono condivisi da Grasshopper Manufacture e Marvelous Entertainment.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe giocare a Killer7 su Nintendo Switch? Ricordiamo che l'uscita su PC è prevista per questo autunno. Nei mesi scorsi, gli sviluppatori hanno assicurato che questa versione del gioco non girerà su emulatore, bensì sarà sviluppata appositamente per la piattaforma.