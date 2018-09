Killer7: un nuovo trailer presenta quattro dei sette assassini giocabili

Nelle scorse ore, NIS America e Grasshopper Manufacture hanno pubblicato un nuovo trailer di Killer7, titolo di Suda, Kobayashi e Mikami che si appresta ad arrivare su PC a ben 13 anni dall'uscita originaria su PlayStation 2 e Nintendo GameCube.

Il filmato in questione presenta quattro dei sette assassini che i giocatori possono impersonare nel gioco, ovvero Mask "The Wrestler" Smith, Coyote "The Thief" Smith, Kaede "Barefoot" Smith e Con "The Punk" Smith. Nel video, che abbiamo allegato in apertura di notizia, potete ammirarli in azione mentre eseguono le loro abilità speciali. Mask, ad esempio, utilizza mosse da Wrestler, mentre Coyote può saltare in alto e scassinare. Con ha la super velocità e Kaede è in grado di attivare la "pioggia di sangue". Questo trailer va a completare quello pubblicato diversi giorni fa, che presentò i primi tre dei sette assassini, ovvero Garcian "The Cleaner" Smith, Kevin "Four-Eyes Smith e Dan "The Hellion" Smith.

Per chi non lo sapesse, questi sette personaggi sono in realtà differenti personalità, che differiscono anche nell'aspetto, di un unico protagonista, Harman Smith. I giocatori potranno controllarli tutti per neutralizzare l'organizzazione terroristica Heaven Smile, che è guidata da Kun Lan, un uomo capace di trasformare le persone in kamikaze pronti a farsi saltare in aria.

Ricordiamo che Killer7 verrà pubblicato su PC entro la fine di quest'anno. Goichi Suda ha affermato che, in caso di successo, il titolo potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch.