Killer7 Remaster: avvistato il gioco di SUDA 51 per Nintendo Switch e PC

Gli ultimi commenti ufficiali legati a un possibile ritorno del gioco risalgono al tardo 2018. All'epoca, l'autore SUDA 51 si era espresso in favore della realizzazione di una versione Nintendo Switch di Killer7, evidenziando come la scelta di procedere o meno fosse però in mano a Capcom.

Da allora, nessuna ulteriore novità era giunta in merito, ma ora sembrerebbe esserci una svolta. Un attento content creator attivo su YouTube come "Doctre81" ha infatti realizzato un interessante avvistamento. L'appassionato segnala infatti la presenza sul profilo LinkedIn di Ruud van de Moosdijk, proprietario e Vice Presidente dello Sviluppo presso Engine Software, di riferimenti a una versione rimasterizzata del gioco di Goichi Suda.

Nella sua pagina personale, il dirigente include in effetti riferimenti ad una posizione di Produttore Esecutivo per la realizzazione di Killer7 Remaster. Il gioco viene indicato da un'infografica come destinato ad approdare su PC e Nintendo Switch. Nel descrivere il proprio percorso professionale, inoltre, Ruud van de Moosdijk scrive: "Attualmente Producer per un titolo non annunciato in collaborazione con un prolifico game designer giapponese". Quest'ultimo potrebbe dunque non essere altri che SUDA 51, attualmente impegnato nella realizzazione di No More Heres III.



Che Killer7 Remaster sia dunque destinato a divenire realtà? Per scoprirlo, non resta che attendere eventuali conferme o smentite ufficiali!