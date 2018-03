Killing Floor 2: disponibile l'espansione gratuita Infinite Onslaught, serie a quota 5 milioni

ha annunciato che, la nuova espansione gratuita di, è disponibile a partire da oggi per tutti gli utenti. Con l'occasione è stato confermato che la serie è arrivata a quota 5 milioni di copie vendute.

Gli utenti di Killing Floor 2 avranno accesso a una nuova modalità di gioco chiamata Endless Mode, che, come suggerisce il nome, ci vedrà affrontare una serie infinita di nemici. L'espansione include inoltre tre nuove armi: il mitragliatore MAC-10, il cannone Husk e la pistola AF2011-A1.

Introdotto anche il personaggio D.A.R. proveniente dall'originale Killing Floor, disponibile all'utilizzo per tutti i giocatori. Incluse anche numerose skin inedite per le armi, i personaggi e altro ancora. Infine sono state aggiunte due nuove mappe, Powercore e DieSector (la prima è stata realizzata direttamente dalla community).

Parlando invece dei traguardi commerciali, la serie di Killing Floor è riuscita a vendere oltre 5 milioni di copie, come confermato dal product lead Bill Munk con le seguenti parole "Le vendite continuative di Killing Floor e Killing Floor 2 registrate nel post-lancio non potrebbero esistere se non mantenessimo i giochi sempre attivi con novità e contenuti. Ecco perché i nuovi update e il supporto costante per la community di Killing Floor continuano ad essere una priorità di notevole importanza per noi"