Killing Floor 3 avrà microtransazioni? Chiarimenti dagli sviluppatori

Durante l'Opening Night Live della Gamescom 2023 è stato annunciato ufficialmente Killing Floor 3 con un trailer, segnando così il ritorno della serie FPS horror cooperativa. Al momento le informazioni ufficiali sul gioco sono ancora poche, ma cosa sappiamo in merito alla possibile implementazione di microtransazioni?

Sulla questione è intervenuto Bryan Wynia, creative director di Tripwire Interactive, spiegando che Killing Floor 3 avrà effettivamente un sistema di microtransazioni tra i suoi contenuti. Tuttavia, sottolinea Wynia, si tratterà solo ed esclusivamente di elementi cosmetici, non saranno invasivi e soprattutto non ci sarà nessun tipo di contenuto "pay-to-win" all'interno del gioco completo. Il director spiega che il suo team vuole "prendere spunto da alcuni delle cose più apprezzate dai giocatori al momento" in questo tipo di giochi, così da dare vita a un'esperienza che possa incontrare i favori del più vasto pubblico possibile.

Inoltre, Wynia aggiunge che per il supporto post-lancio di Killing Floor 3 si prenderà spunto da quanto già fatto con il precedente episodio della serie: "Se guardate a come abbiamo continuato ad aggiornare Killing Floor 2, noterete che un sacco di elementi come ad esempio nuove mappe sono stati aggiunti gratis. E' un qualcosa che vogliamo continuare ad approfondire anche adesso".

In ogni caso l'uscita di Killing Floor 3 sembra ancora piuttosto lontana dato che Tripwire Interactive non ha ancora svelato una chiara finestra di lancio per il progetto. L'unica certezza è che l'opera uscirà in futuro su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.