Killing Floor 3: trailer d'annuncio per il nuovo capitolo del violento FPS coop

Nel corso dell'evento di Geoff keighley alla Gamescom 2023 è stato annunciato in maniera inaspettata anche Killing Floor 3, nuovo capitolo della nota serie di sparatutto horror coop.

Il brand si prepara infatti ad accogliere un terzo episodio che promette un comparto tecnico migliorato e orde di mostruosità da far fuori da soli o nella modalità cooperativa per un massimo di sei giocatori.

Per quello che riguarda la trama, possiamo già scoprire qualche dettaglio grazie alla pagina ufficiale Steam del gioco, la quale svela che Killing Floor 3 è ambientato nel 2091. La Mega Corporazione che prende il nome di Horzine ha condotto numerosi esperimenti per dare vita ad un esercito di Zed, mostri che obbediscono agli ordini dell'azienda e che sono dotati di una forza sovraumana. I giocatori vestiranno i panni dei ribelli del gruppo Nightfall, i quali dovranno impugnare armi di ogni tipo per far fuori orde infinite di queste mostruosità.

Purtroppo non si conoscono altre informazioni sul gioco, le cui prime immagini sembrano suggerire che i mostri che affronteremo saranno ancora più spaventosi rispetto al passato grazie alla grafica, che ha compiuto un ulteriore step in avanti rispetto al suo predecessore.

In attesa di scoprire quando sarà possibile provare Killing Floor 3, vi ricordiamo che il gioco arriverà solo su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X|S.