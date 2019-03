Killing Floor Double Feature annunciato per PS4 e PSVR

Tripwire Interactive hanno annunciato la loro partnership con il publisher Deep Silver per portare l’esperienza definitiva di Killing Floor su PlayStation 4 e PlayStation VR con Killing Floor Double Feature, disponibile dal 21 maggio 2019.

Killing Floor Double Feature include i migliori capitoli dell’universo di Killing Floor, tra cui lo sparatutto horror survival in co-op, Killing Floor 2 per PlayStation 4, oltre all'avvincente sparatutto horror Killing Floor Incursion per PlayStation VR. La versione fisica di Killing Floor: Double Feature includerà anche Mrs. Foster come personaggio giocabile grazie al DLC di Killing Floor 2, oltre a tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati dal lancio del gioco, rendendo così questa edizione il punto di partenza perfetto per i neofiti della serie.

In Killing Floor 2, unisciti a un gruppo eterogeneo di civili, soldati e mercenari per combattere ondate di Zed assassini, orribili e mostruosi cloni giunti nell'Europa continentale in seguito a un'epidemia causata dalla Horzine Corporation. Scegli tra diverse classi, tonnellate di armi che vanno dai tradizionali fucili d'assalto a strumenti di macellazione "Mad Scientist", e crea il guerriero perfetto per sconfiggere gli Zed con una vasta gamma di vantaggi. Con la Survival Mode a 6 giocatori, la Versus Survival a 12 giocatori e con contenuti aggiuntivi gratuiti come mappe e armi, Killing Floor 2 è il punto di partenza perfetto per i giocatori che cercano un FPS su PlayStation 4.



In Killing Floor Incursion i giocatori assumono il ruolo di un apprendista delle Forze di Sicurezza della Horzine impiantato in una simulazione neuro-attiva. Esplora le tenebrose e contorte conseguenze dell'epidemia della Horzine Corporation e usa pistole, lame e persino le membra dei nemici caduti per sopravvivere a orde di orribili Zed mentre scopri il vero scopo della tua misteriosa missione. Grazie al multiplayer co-op, alla Survival Holdout Mode e all'attenzione meticolosamente omicida verso i dettagli viscerali e sanguinosi per cui la serie di Killing Floor è sempre stata conosciuta, Killing Floor Incursion è un titolo perfetto per PlayStation VR.