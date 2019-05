Killing Floor Double Feature arriva su PS4 e PlayStation VR

Tripwire Interactive annuncia la pubblicazione dei migliori e più sanguinosi capitoli dell’universo di Killing Floor, con Killing Floor Double Feature, raccolta che contiene Killing Floor 2 per PlayStation 4 e Killing Floor Incursion per PlayStation VR.

Questo fantastico bundle contiene tutti i DLC pubblicati in precedenza, inclusi tutti i contenuti stagionali e le mappe di Killing Floor 2, rendendolo il punto di partenza perfetto per i neofiti della serie Killing Floor. La versione fisica di Killing Floor Double Feature, pubblicata da Deep Silver, includerà anche il DLC amato dai fan "Mrs. Foster Playable Character" di Killing Floor 2.

Come ulteriore bonus, siamo anche lieti di annunciare che in Killing Floor: Incursion sarà disponibile l'Espire Control Theater con un sistema Free Move completamente rinnovato, tramite un update il 21 maggio 2019. L'Espire Control Theater è un nuovo e rivoluzionario free movement system per la realtà virtuale che elimina la motion sickness per quasi tutti i giocatori. Il Control Theatre esegue il rendering di una piccola stanza traslucida nella parte periferica della visuale del giocatore mentre si muove liberamente. Questa pratica maschera la normale risposta del cervello al movimento in VR e consente alla maggior parte degli utenti di sperimentare la libertà di movimento in VR senza la motion sickness! All'interno delle impostazioni di Killing Floor: Incursion, i giocatori possono passare dal classico movimento Teleport al Free Move con Control Theater. Per chi è già a suo agio nel muoversi in VR, anche l'overlay di Control Theater può essere disabilitato completamente durante l'utilizzo di Free Move. La nuova tecnologia di movimento libero è stata sviluppata da Digital Lode, sviluppatore di realtà virtuale con sede a Melbourne, uno dei publishing partner di Tripwire. Anche il sistema Free Move è stato completamente ricreato con un nuovo sistema di movimento e perfezionamenti della collisione del movimento per tutti i livelli del gioco. Tutto ciò rende il passaggio attraverso il mondo di gioco molto più agevole, più naturale e più divertente. È davvero come rivivere il gioco per la prima volta.

Ora disponibile in edizione digitale sul PlayStation Store e in edizione fisica, il lancio di Killing Floor: Double Feature, segna il 10° anniversario dal lancio dell'originale Killing Floor, avvenuto il 14 maggio 2009! Per festeggiare il decimo anniversario del franchise di Killing Floor e un milione di unità vendute su PC, Tripwire Interactive è fiera di offrire l'esperienza completa ai giocatori, con Killing Floor: Double Feature.