Killing Floor: Incursion arriverà su PSVR l'1 maggio insieme a un livello bonus

TripWire Games ha annunciato che Killing Floor: Incursion sarà disponibile su PlayStation VR a partire dal primo maggio. Gli utenti del visore Sony, inoltre, avranno a disposizione una nuova arena bonus ispirata alle atmosfere di Tron.

L'annuncio ufficiale è arrivato sul PlayStation Blog, occasione in cui TripWire Games ha svelato l'esistenza di "The Crucible", la nuova arena bonus di Killing Floor: Incursion che sarà disponibile insieme alla versione PlayStation VR dal primo maggio: possiamo dare una prima occhiata al livello nelle immagini proposte in calce alla notizia, intravedendo le atmosfere ispirate a Tron.

Già disponibile su Steam dallo scorso novembre, il titolo si presenta come uno spin-off di Killing Floor studiato appositamente per la realtà virtuale, un FPS a ondate che condivide diversi elementi strutturali con l'ottimo Raw Data. Affrontabile sia da soli che in co-op, Killing Floor Incursion includerà tra le altre cose una modalità orda in cui bisognerà fronteggiare numerose ondate di zombie, così da sbloccare nuove armi e power-up con cui potenziare il proprio personaggio. La versione PSVR del titolo sarà giocabile per la prima volta al prossimo PAX East di Boston.

L'appuntamento con la versione PlayStation VR è fissato dunque per il prossimo 1 maggio. Ricordiamo inoltre che il bundle PlayStation VR con Camera e PlayStation VR Worlds è attualmente in offerta su Amazon.it a 279,99 euro invece di 299,99 euro.