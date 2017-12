Killing Floor: Incursion uscirà anche per PlayStation VR nel 2018

ha annunciato che, già disponibile su PC via Steam dal mese di novembre, arriverà anche sunel 2018.

L'annuncio è avvenuto attraverso le pagine del PlayStation Blog, ma purtroppo non è stata fornita una data di pubblicazione più precisa. Per l'occasione, è stato pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia.

Killing Floor: Incursion è uno sparatutto in prima persona con una forte componente narrativa che può essere affrontato in solitaria oppure in cooperativa. Può vantare anche una modalità senza fine in cui i giocatori possono affrontare orde infinite di zombie sbloccando nuove armi e power-up fino a che non soccombono. Le ambientazioni sono molto varie, e spaziano dalle catacombe di Parigi ad una fattoria, passando anche per strutture high tech.