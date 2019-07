Le Killstreak torneranno in Call of Duty Modern Warfare

Le Killstreak faranno il loro ritorno in Call of Duty Modern Warfare, come annunciato da Infinity Ward in un Tweet. Dopo essere state rimosse da Call of Duty WWII per aumentare il realismo del gioco, le Killstream si preparano ora a tornare in grande stile.

Le prime Killstreak annunciate per COD Modern Warfare sono White Phosphorus (gas fumogeno capace di stordire i nemici), l'armatura Juggernaut da Call of Duty Modern Warfare 3, Care Package per l'accesso all'armatura pesante e Infantry Assault Tank per guidare un carro armato dotato di Machine Gun Calibro 50.

Un gustoso teaser in attesa del reveal multiplayer di Call of Duty Modern Warfare, in programma per giovedì 1 agosto alle 19:00 (ora italiana). Tra due giorni scopriremo tutto sulle modalità multigiocatore del nuovo sparatutto Activision, che riporta in vita il franchise Modern Warfare dopo tanti anni di assenza, con l'ultimo capitolo (Call of Duty Modern Warfare 3) pubblicato nel lontano 2011.

Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile dal 25 ottobre 2019 su PC (via Battle.net), PlayStation 4 e Xbox One, nessuna conferma al momento su un possibile porting per Nintendo Switch. In vista del lancio del gioco Activision apporterà modifiche e cambiamenti anche alla Call of Duty World League, la lega eSport di COD.