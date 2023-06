Killzone 1 vs Killzone 2 vs Killzone 3: qual è il più epico?

Nonostante sia ferma ormai dal 2013, anno in cui Killzone Shadow Fall accompagnò il lancio sul mercato di PlayStation 4, la serie di Killzone continua ancora oggi ad avere una nutrita schiera di fan che sognano prima o poi un nuovo gioco da parte di Guerrilla Games.

Le ultime iterazioni del brand (oltre a Shadow Fall si pensi anche a Killzone Mercenary per PS Vita) non hanno magari fatto particolare breccia nel cuore dei fan, ma in ogni caso il ricordo della trilogia originale è ancora ben saldo nelle memorie dei giocatori PlayStation che hanno vissuto la brutale guerra tra gli umani di Vekta e gli Helghast. Ma qual è il vostro Killzone preferito?

Tutto ebbe inizio su PlayStation 2 nel 2004: in quell'anno Guerrilla pubblicò l'atteso primo capitolo della serie che doveva imporsi come uno dei più importanti First-Person Shooter disponibili sul mercato, divenendo un punto di riferimento per tutti gli amanti del genere. Tuttavia, nonostante intriganti premesse narrative, una buona direzione visiva e sonora e l'azione frenetica che caratterizzava i combattimenti, il Killzone originale non riuscì a rispettare appieno le elevate aspettative della vigilia, venendo accolto in maniera non troppo brillante dalla critica dell'epoca. Problemi di IA, una campagna non sempre consistente e qualche problema tecnico di troppo tarparono le ali all'opera, che comunque attirò la curiosità dei giocatori e faceva intravedere un potenziale che aspettava soltanto di esprimersi al massimo delle sue capacità.

La grande occasione arrivò qualche anno dopo con un secondo capitolo subito attesissimo dopo il celebre e controverso trailer dell'E3 2005 che lo introdusse al mondo (e no, il trailer di Killzone 2 dell'E3 2005 non era tratto dal gioco, ammise Guerrilla molti anni dopo). Killzone 2 divenne realtà su PlayStation 3 nel 2009 e questa volta riuscì a rispettare le aspettative: la grande accoglienza di critica e pubblico ricevuta è stata frutto di un gioco che ha fatto tesoro dei limiti del predecessore, offrendo una campagna molto più coinvolgente, una storia più intrigante ed un comparto tecnico che sfruttava al meglio le capacità della console Sony. A dare un grande contributo al successo dell'opera ci ha pensato anche il comparto multiplayer online, considerato dai più come uno dei migliori mai offerti da PS3. Di fronte a simili risultati, per molti è proprio Killzone 2 l'apice del franchise, mai più raggiunto nemmeno dal suo diretto seguito.

Killzone 3 arrivò su PS3 un paio d'anni dopo rispetto al secondo titolo e, pur ripartendo dalle sue fondamenta, non riesce a convincere alla stessa maniera. L'accoglienza in termini di critica fu molto positiva, ma comunque inferiore rispetto a Killzone 2, ed anche i giocatori tendono a preferire il predecessore. Il terzo capitolo appare non solo più breve ma anche con una campagna meno coinvolgente, mentre il gameplay prova ad introdurre nuove meccaniche (come il jetpack) che però non rinnovano più di tanto la formula ludica. Ad ogni modo, il gunplay continua a funzionare egregiamente così come il comparto online, e la direzione tecnica, estetica e sonora si confermano di elevata caratura. Killzone 3 rimane dunque un prodotto di valore, semplicemente dopo il forte impatto del precedente capitolo in molti speravano di ritrovarsi qualcosa di altrettanto potente e così non fu, non del tutto quantomeno.

E' davvero Killzone 2 è migliore della trilogia originale, oppure pensate che tale nomea la meriti un altro episodio? Diteci la vostra tra i commenti, per poi raccontarci quale serie preferite tra Killzone e Resistance subito dopo.