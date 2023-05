Da Killzone a Horizon: Guerrilla spiega perché ha dato vita a una nuova serie

Prima ancora di dare il via alla serie di Horizon, Guerrilla Games era diventata famosa tra gli appassionati PlayStation per aver creato Killzone, celebre serie FPS nata su PS2 e proseguita con varie iterazioni su PS3 e PS4, senza dimenticare un paio di spin-off per PSP e PS Vita.

Il brand di Killzone ha sempre riscosso apprezzamenti da parte dei giocatori, tuttavia con l'avvento delle avventure di Aloy sembra sia stata messa in pausa a tempo indeterminato e, almeno per il momento, non sembrano esserci segnali per il ritorno del franchise attraverso nuovi progetti. In un post pubblicato sul PlayStation Blog e volto a celebrare il ventesimo anniversario della software house olandese, lo Studio director Jan-Bart van Deek spiega i motivi che spinsero il suo team a lasciarsi alle spalle Killzone dare il via ad una nuova serie.

E le ragioni alla fine sono molto più semplici di quanto si possa credere: Guerrilla voleva sperimentare qualcosa di completamente diverso in termini di setting, genere e tematiche, ponendo così le basi per Horizon pensando sin da subito ad una realtà primitiva in cui gli uomini combattono contro mortali creature robotiche. Il director di Guerrilla rivela inoltre che lo studio si sentiva fortemente in ansia subito dopo il primissimo trailer di Horizon Zero Dawn (mostrato all'E3 2015), in quanto non erano sicuri di come critica e pubblico avrebbe accolto un gioco del tutto differente dai classici FPS per cui erano divenuti famosi: "Avevamo sviluppato con successo Killzone per quasi 10 anni, e metterlo in disparte ci ha fatto ovviamente un po' paura", rivela van Deek.

I timori iniziali alla fine hanno lasciato il posto ad una serie di successo: il secondo capitolo Horizon Forbidden West ha venduto quasi 8 milioni e mezzo di copie, e l'intero franchise è arrivato a 32,7 milioni. E sembra ormai sicuro che Horizon 3 si farà in futuro, assieme ad altri progetti ancora collegati alla serie.