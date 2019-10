Killzone, Horizon Zero Dawn 2 e The Last Of Us Parte 2 Online in sviluppo per PS5?

Official PlayStation Magazine UK ha lanciato un sondaggio per chiedere ai lettori quale gioco vorrebbero vedere al lancio di PlayStation 5. Quattro le possibili scelte, tra cui due titoli inediti.

Nello specifico la testata cita Horizon Zero Dawn 2, Ghost of Tsushima, Killzone Online e The Last Of Us Parte 2 Online. Se Horizon e Ghost of Tsushima sono da tempo rumoreggiati come titoli in fase di sviluppo per PlayStation 5, gli ultimi due risultano in parte inediti.

Killzone Online potrebbe essere uno spin-off multiplayer del gioco Guerrilla mentre The Last Of Us Parte 2 Online potrebbe essere il tanto atteso gioco multiplayer di Naughty Dog, la cui esistenza è stata confermata dal team di sviluppo, senza però l'associazione con The Last Of Us 2.

Al momento si tratta ovviamente solo di speculazioni e la lineup di lancio di PlayStation 5 non è stata ancora definita, nelle scorse ore un insider ha annunciato di essere a conoscenza della data di uscita di PS5, apparentemente fissata per dicembre 2020, giusto in tempo per la stagione natalizia del prossimo anno.