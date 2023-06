Killzone Liberation gratis per PS4 e PS5, ma ad una condizione. Ci sono anche i Trofei!

Come annunciato la scorsa settimana Killzone Liberation è uno dei giochi gratis PlayStation Plus Premium di giugno, ma c'è una sorpresa perché il gioco è scaricabile gratis anche dai non abbonati a PS Plus Premium, a patto di aver riscattato il gioco come ricompensa dopo il PSN Hack del lotano 2011.

Come ricorderete, nel 2011 il PlayStation Network subì un gravissimo attacco hacker che mandò offline la piattaforma per oltre 20 giorni (impensabile, al giorno d'oggi). Per scusarsi, Sony regalò ai possessori di PS3 e PSP una selezione di giochi, tra cui inFamous per PS3 e Killzone Liberation per PSP. E se all'epoca avete aggiunto Liberation alla vostra libreria, oggi c'è una bella notizia.

Se Killzone Liberation figura nella vostra libreria giochi di PlayStation, potrete riscaricarlo gratis a costo zero in versione compatibile con PS4 e PS5, con tanto di supporto per i Trofei (10 di Bronzo, 21 d'Argento, tre d'Oro e uno di Platino) senza bisogno di aver sottoscritto l'abbonamento a PlayStation Plus Premium. Niente male, vero?

Killzone Liberation è stato pubblicato nel 2009 su PSP riscuotendo un discreto successo, con l'arrivo nel catalogo PlayStation Plus Premium, il gioco è stato aggiornato con i Trofei e con il supporto PS4 e PS5.