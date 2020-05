Killzone Mercenary su PS Vita: Sony ha chiuso i server multiplayer senza preavviso?

Dalle pagine delle community di Reddit e ResetEra, gli appassionati di Killzone Mercenary, l'FPS sci-fi di Cambridge Studios per PS Vita, riferiscono di non poter più accedere alle modalità multiplayer. Sony ha chiuso i server dello sparatutto mobile senza preavviso?

Lanciato a fine 2013 sulla sfortunata console portatile di Sony, Killzone Mercenary ha calamitato le attenzioni dei cultori di sparatutto in prima persona per l'ottimo comparto grafico, un level design ispirato e una pletora di armi ed elementi di equipaggiamento da acquisire nel corso della storia e delle sfide online.

Tralasciando le patch correttive, gli ultimi aggiornamenti "maggiori" ai contenuti di Killzone Mercenary sono avvenuti nella prima metà del 2014 con la pubblicazione di update che hanno introdotto la Zona Bot e due mappe multiplayer. La chiusura dei server segnalata dai giocatori più affezionati al titolo non viene riportata dai social del colosso tecnologico giapponese e non viene menzionata neanche sulla pagina Game Servers del sito PlayStation che cita i giochi che hanno perso il supporto alle funzionalità online.

In attesa di ricevere un commento ufficiale da parte di Sony o del team di Cambridge Studios interno a Guerrilla Games, per un veloce "ripasso" dell'esperienza ludica di questo sparatutto fantascientifico vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Killzone Mercenary per PS Vita.