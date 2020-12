Killzone su PS5? Nessun riferimento alla serie sul portale dei Worldwide Studios Sony

In occasione del lancio dell'attesa PlayStation 5, i vertici di casa Sony hanno provveduto ad aggiornare e modificare il sito dedicato ai PlayStation Studios.

A distanza di qualche tempo, un dettaglio del nuovo portale ha colpito l'attenzione della community dei videogiocatori. Sul sito di casa Sony Interactive Entertainment è disponibile l'elenco completo delle software house alle dirette dipendenze del colosso nipponico, le cui produzioni sono destinate a trovare spazio sulla nuova console ammiraglia. Per ognuno dei team che fanno parte dei Wolrdwide Studios PlayStation, è presente una concisa descrizione, che ne rievoca le principali creazioni. Per Sucker Punckh, ad esempio, si citano tanto Ghost of Tsushima quanto InFamous e Sly Cooper, mentre per Naughty Dog i riferimenti includono Jak & Dexter, Uncharted e The Last of Us.



Nel riferirsi a Guerrilla Games, invece, Sony cita il team esclusivamente come "creatore dell'acclamato franchise di Horizon". Nessun riferimento è invece dedicato alla serie di Killzone, celebre saga shooter il cui ultimo esponente - Killzone: Shadow Fall - ha accompagnato il debutto sul mercato di PlayStation 4. Un'assenza che ha demoralizzato gli appassionati legati all'IP, che temono l'assenza di un futuro per il brand. Al momento, Guerrilla Games è impegnata nello sviluppo di Horizon: Forbidden West, seguel di Horizon: Zero Dawn atteso su PlayStation 4 e PlayStation 5 nel corso del 2021.