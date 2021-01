Killzone su PS5, l'ottimismo sfuma: chiude il sito ufficiale, Guerrilla ringrazia i fan

Dopo molti anni trascorsi nello sviluppare il franchise di Killzone, il team di Guerrilla Games ha abbandonato i sentieri conosciuti per avventurarsi nella creazione dell'universo di Horizon: Zero Dawn.

Al lancio di Killzone: Shadow Fall su PlayStation 4 non ha dunque fatto seguito un nuovo capitolo della serie shooter, ma la prima epopea di Aloy, accolta con grande apprezzamento da pubblico e critica. Mentre si faceva sempre più probabile l'arrivo di un sequel - confermato con la presentazione di Horizon: Forbidden West - gli appassionati della saga degli Helghast confidavano comunque in un possibile ritorno dell'IP con PlayStation 5.

L'assenza di riferimenti a Killzone nella descrizione di Guerrilla Games sul sito dei team First Party di Sony ha tuttavia di recente intaccato questo ottimismo, che ora si trova a scemare ulteriormente. Giunge infatti la notizia della chiusura del sito ufficiale di Killzone, i cui battenti si sono definitivamente serrati, lasciando ai fan solo il seguente messaggio di ringraziamento da parte di Guerrilla:



"Cari visitatori di Killzone.com,

Il sito ufficiale per la serie di Killzone ha chiuso. Da ora in avanti, i visitatori di Killzone.com saranno reindirizzati a PlayStation.com. Questo non ha effetti sulle modalità multiplayer, sulle statistiche dei giocatori o i dati di ranking per Killzone Mercenary e Killzone Shadow Fall, ma non sarà più possibile creare o gestire clan in Killzone Shadow Fall. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Grazie ai molti fan e visitatori di Killzone.com che nel corso degli anni hanno mostrato entusiasmo e supporto.

Con affetto,

Guerrilla"



Il messaggio suona molto come un addio, ma il futuro potrebbe sorprendere: vorreste un ritorno di Killzone su PS5?