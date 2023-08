Killzone, qual è il più bello? La classifica dal peggiore al migliore

Seppur venga ancora oggi considerata come una delle saghe simbolo di PlayStation, Killzone si trova ormai lontana dai riflettori. Dal lancio dell'ultimo episodio, avvenuto nel 2013 in concomitanza con il debutto di PS4, Guerrilla Games s'è gettata anima e corpo in Horizon, ma lo sparatutto con gli Helghast vive ancora nei nostri cuori.

Nel ricordare la serie, abbiamo ben pensato di ordinare i quattro capitoli principali dal più butto al più bello basandoci sui punteggi reperibili su Metacritic. I Meta Score, così vengono chiamati, rappresentano un indicatore del gradimento della critica, che spesso e volentieri può essere molto diverso da quello soggettivo. Per questo motivo vi consigliamo di prendere questa classifica come uno spunto di discussione e di fiondarvi nei commenti per offrirci la vostra opinione in merito.

4- Killzone (Meta Score 70)

Ad oggi, il primo Killzone, lanciato nel 2004 su PlayStation 2, rappresenta l'episodio peggio valutato della serie. Il punteggio di 70 non rende tuttavia onore alla sua importanza storica.

Concepito, sviluppato e lanciato come un anti-Halo, Killzone ha in realtà mancato di parecchio il suo obiettivo, ma gli va comunque dato atto d'aver stabilito le fondamenta dell'affascinante universo popolato da carismatici Helghast, umani dalla pelle chiara mutati e potenziati discendenti dei primi coloni dell'inospitale pianeta Helghan.

3- Killzone Shadow Fall (Meta Score 73)

In terza posizione troviamo il più recente capitolo della serie, Killzone Shadow Fall, pubblicato nel 2013 per accompagnare il lancio dell'allora nuova PlayStation 4.

All'epoca Shadow Fall è riuscito a stupire tutti con il suo avanzato comparto tecnico (come del resto hanno fatto tutti i suoi predecessori all'epoca della loro uscita) e con un'ottima caratterizzazione del mondo di gioco, fallendo tuttavia nell'offrire meccaniche di gameplay davvero brillanti. Delusione anche per la campagna, poco organica nonché caratterizzata da una storia poco entusiasmante. Ciononostante, è possibile che Shadow Fall occupi un posto speciale nei cuori di coloro che hanno preso parte al lancio di PS4 nel 2013: potete confermare?

2- Killzone 3 (Meta Score 84)

Costruito sulle fondamenta del secondo episodio, Killzone 3 si è rivelato un seguito solidissimo, meritatamente ricordato tra i migliori sparatutto in prima persona della generazione PlayStation 3.

Oltre ad una campagna appassionante e ricca di situazioni uniche, e ad un comparto tecnico allo stato dell'arte, Killzone 3 offriva anche un buon multiplayer, che all'epoca è riuscito ad appassionare un discreto numero di videogiocatori. Essendo uscito nel 2011, si è anche rivelato terreno di sperimentazione per il PlayStation Move e il 3D, due tecnologie che all'epoca non hanno avuto grande successo ma che poi si sono evolute nella Realtà Virtuale.

1- Killzone 2 (Meta Score 91)

Protagonista di una delle campagna marketing più discusse della storia dei videogiochi (indimenticabile il suo filmato di presentazione all'E3 2005, del tutto fasullo), Killzone 2 si è poi rivelato un eccellente sparatutto in prima persona, che ad oggi rappresenta l'apice dell'intera saga.

Anche se le sue componenti sono poi stati rifinite e migliorate in Killzone 3, il fascino del secondo capitolo rimane impareggiabile. Vera e propria pietra miliare tecnica, nel 2009 ha dimostrato al mondo di cosa era davvero capace PlayStation 3, riuscendo al contempo ad appassionare i giocatori con una storia affascinante (sicuramente la migliore mai scritta nel franchise), ambientazioni iconiche e un gameplay maturo. Ha anche gettato le basi per l'impalcatura multiplayer successivamente approfondita dal terzo capitolo.

Menzioni speciali

Abbiamo dedicato la classifica esclusivamente ai capitoli della serie principale, ma meritano una menzione anche gli spin-off, entrambi dotati di valutazioni di tutto rispetto. Killzone Liberation, uscito nel 2006 su PSP, ha un Meta Score pari a 77. Ad oggi rappresenta un unicum nella saga, trattandosi di un run and gun isometrico.

Degno di nota anche Killzone Mercenary, approdato su PlayStation Vita nel 2013 ottenendo un Meta Score di 78. Quest'ultimo è uno sparatutto in prima persona come gli episodi principali, tuttavia cala il videogiocatore nei panni di un mercenario che può combattere sia al fianco degli Helghast sia per l'ISA (Interplanetary Strategic Alliance), in base al team al quale sceglie di unirsi.