Killzone Shadow Fall, Mercenary e RIGS: Guerrilla spegne i server multiplayer

Mentre in rete prosegue il dibattito sul rumoreggiato rumoreggiato Killzone per PS VR 2, i ragazzi di Guerrilla Games annunciano sui social l'imminente chiusura dei server di tutte le modalità multiplayer di Killzone Shadow Fall, Killzone Mercenary e RIGS.

L'intervento in questione, sottolineano i curatori dei profili social della sussidiaria olandese dei PlayStation Studios, coinvolgerà l'intera esperienza multigiocatore e tutte le funzionalità in rete dei tre videogiochi in questione, ivi compresa la modalità Intercept di Killzone Shadow Fall che consentiva agli appassionati dello sparatutto futuristico in esclusiva PS4 di cimentarsi in una serie di missioni cooperative.

In base alle informazioni condivise da Guerrilla apprendiamo così che i server multiplayer e tutte le attività online di Killzone Mercenary, Killzone Shadow Fall e RIGS Mechanized Combat League cesseranno ogni attività dalla giornata di venerdì 12 agosto 2022. La chiusura dei server, ovviamente, non interesserà nessuna delle modalità singleplayer dei tre videogiochi in questione.

Per rimanere in tema, sapevate che tra poche settimane Ubisoft spegnerà i server dei vecchi Assassin's Creed? Il colosso francese, similarmente a quanto preannunciato da Guerrilla, dall'1 settembre bloccherà l'accesso a tutte le funzioni multiplayer di giochi come il primo Assassin's Creed 1 e 2, AC Brotherhood, Revelations e Assassin's Creed 3, come pure di ZombiU, Far Cry 3, Ghost Recon Future Soldier, Rayman Legend e Splinter Cell Blacklist.