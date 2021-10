Killzone The Complete Collection su PS5 e PC nel 2022? Il leak è poco credibile

Dopo Uncharted Legacy of Thieves Collection, Sony potrebbe portare su PS5 e PC anche la saga di Killzone? In queste ore sta circolando il leak di un presunto artwork promozionale di Killzone The Complete Collection ma in realtà sembra ci sia ben poco di autentico.

Killzone The Complete Collection dovrebbe includere le versioni rimasterizzate per PC e PS5 di Killzone, Killzone 2, Killzone 3 e Killzone Shadow Fall in un solo pacchetto. Sarà vero? L'artwork sembra piuttosto grossolano e realizzato senza troppa cura, utilizzando assets, filtri ed effetti grafici piuttosto comuni tra i neofiti di Photoshop.

Anche l'abbondanza di contenuti sembra piuttosto strana se pensiamo che Uncharted Legacy of Thieves Collection include solo due giochi (escludendo completamente i primi tre episodi della saga) mentre in questo caso sarebbero presenti non solo tutti i titoli della trilogia ma anche Killzone Shadow Fall.

Infine, la fonte non è chiara, l'immagine ha iniziato a girare su 4Chan e ResetERA ed è rimbalzata poi su Reddit, dove è stata però subito etichettata come falsa senza troppi dubbi. L'unica certezza al momento in ogni caso è che Guerrilla è impegnata su Horizon Forbidden West in uscita a febbraio 2022, non sappiamo se il team sia al lavoro su progetti legati a Killzone, da più parti si parla di uno spin-off o un gioco multiplayer di Horizon in sviluppo mentre non si accenna in alcun modo ad altri franchise.