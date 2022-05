Killzone VR per PlayStation VR 2: lo shooter è già in sviluppo?

Il ricordo di Killzone batte ancora forte nei cuori di moltissimi appassionati, anche dopo il successo riscosso dalla serie di Horizon grazie alle due avventure di Aloy.

In seguito al passaggio alla nuova IP, gli sviluppatori di Guerrilla Games si sono progressivamente allontanati dal mondo della saga shooter, che non conta su di un nuovo capitolo ormai da diverso tempo. Stando ad alcuni interessanti rumor, tuttavia, la situazione potrebbe mutare relativamente presto.

Nello specifico, il noto canale YouTube di PSVR Without Parole ha di recente diffuso in rete un'intrigante indiscrezione, secondo la quale Killzone sarebbe pronto a tornare su PlayStation 5 con un gioco in Realtà Virtuale. Killzone VR, afferma la fonte, sarebbe stato inizialmente affidato a Supermassive Games (già autori di The Quarry), con un lancio in programma per PlayStation VR. Stando a quanto riportato dall'insider, tuttavia, Sony non sarebbe stata particolarmente soddisfatta dei risultati ottenuti dalla software house, e avrebbe poi deciso di trasferire il progetto ad un team interno. Il tutto, conclude la fonte, sarebbe poi stato spostato su PlayStation VR 2.



Al momento, ovviamente, non si hanno conferme ufficiali in merito, ma sarà sicuramente interessante osservare quelli che saranno gli annunci del prossimo PlayStation State of Play, che includerà una sessione dedicata proprio al nuovo visore Sony.