Killzone vs Resistance: qual è il tuo FPS PlayStation preferito?

Killzone e Resistance condividono un destino piuttosto simile: sono stati due brand di successo all'apice delle loro trilogie viste su PlayStation, ma da diversi anni entrambe le serie FPS sono ferme e nulla sembra far presagire il loro ritorno. Eppure nei loro anni d'oro furono in grado di raccogliere grandi consensi.

I franchise creati rispettivamente da Guerrilla Games ed Insomniac Games si imposero come un punto di riferimento per gli amanti degli Sparatutto in Prima Persona, capaci di conquistare il cuore dei giocatori non solo per il loro gameplay ma anche per le storie che li accompagnavano ed i massicci comparti multigiocatore online che hanno offerto attraverso le loro iterazioni. Non a caso ancora oggi molti appassionati PlayStation si domandano quale tra i due fosse il brand migliore.

La nascita di Killzone avvenne in verità qualche anno prima rispetto a Resistance: il capostipite della serie Guerrilla risale infatti all'epoca PS2, console sulla quale fece il suo esordio nel 2004. A dire la verità il primo capitolo non riscosse grandi consensi di critica e pubblico: quello che doveva essere la risposta all'Halo di Xbox non riuscì a convincere del tutto, presentandosi con problemi di IA, inconvenienti tecnici ed un gameplay migliorabile. Tuttavia gettò le basi ludiche e narrative per il proseguo della serie, creando enormi aspettative per il suo seguito. Killzone 2 arrivò su PS3 nel 2009 e, al contrario del predecessore, riuscì per davvero a stupire: oltre ad un comparto tecnico all'avanguardia e che sfruttava appieno le capacità della sua console, la giocabilità era stata nettamente perfezionata mentre il multiplayer online divenne tra i più popolari sulla piattaforma Sony. Killzone 2 è considerato dai più come il miglior esponente del franchise, ed i seguiti diretti non riuscirono a convincere alla stessa maniera: Killzone 3 non replicò l'impatto del secondo episodio, mentre Killzone Shadow Fall, titolo di lancio per PS4, è ancora adesso l'ultimo esponente del brand fin qui pubblicato. Nel 2022 Guerrilla ha spento i server di alcuni Killzone, e tutto tace su un possibile ritorno del brand.

Resistance invece partirà qualche anno dopo, precisamente al lancio di PS3 nel novembre 2007 negli USA. Resistance Fall of Man fu una delle prime esclusive di peso per la terza console Sony e, sebbene ancora non riusciva a mostrare al meglio le capacità tecniche della piattaforma, convinse per il suo gameplay frenetico e l'intrigante narrativa, oltre ad offrire una campagna piuttosto longeva e ben variegata ed un armamentario originale e fantasioso in puro stile Insomniac. Sempre su PS3 sbarcheranno anche i due seguiti, Resistance 2 e Resistance 3, che hanno mostrato un notevole balzo tecnico rispetto al primo gioco ed hanno provato ad espanderne sempre di più la formula ludica. Nonostante però i generali apprezzamenti che anche gli ultimi due episodi hanno ricevuto, il successo commerciale non è stato imponente come sperato, e questo potrebbe essere uno dei motivi per cui il brand non è proseguito oltre PS3. In passato sono emerse voci secondo le quali Insomniac Games stava lavorando a Resistance 4 in passato, tuttavia il progetto sarebbe poi stato accantonato da Sony in quanto ennesimo progetto con tematiche post-apocalittiche in un'epoca in cui erano già in sviluppo numerosi giochi con un simile taglio narrativo.

Oltre alle trilogie principali (quadrilogia nel caso di Killzone), entrambi i brand hanno poi goduto di un paio di spin-off che provarono anche a cambiare le carte in tavola, soprattutto su PSP. Killzone Liberation seguì un'impostazione run 'n gun con visuale isometrica, mentre Resistance Retribution si presentò come un Third-Person Shooter. Anche su PS Vita non mancarono spin-off nella forma di Killzone Mercenary e Resistance Burning Skies, impostati però come FPS e che passarono sostanzialmente inosservati.

Molti dunque i tratti in comune tra i due brand, tra i quali si potrebbero pure citare la presenza di antagonisti iconici (gli Helghast da una parte ed i Chimera dall'altra). Ora la parola è vostra: quale tra Killzone e Resistance è la serie che vi è piaciuta di più e che, soprattutto, vi piacerebbe rivedere attraverso un nuovo gioco?