Demon Slayer arriva su PS4: annunciato il videogioco di Kimetsu no Yaiba!

Visto l'incredibile successo editoriale e di seguito conseguito dal manga firmato da Koyoharu Gotouge e dall'anime tratto da esso, si trattava probabilmente solo di una questione di tempo.

Direttamente dal Giappone giunge infatti l'annuncio di un videogame dedicato esclusivamente all'universo di Demon Slayer/Kimetsu no Yaiba. Ad ora, purtroppo, le informazioni disponibile sono davvero esigue: non sono ad esempio stati diffusi né trailer di presentazione né artwork o immagini della produzione. Tutto ciò che è noto al momento è il titolo del gioco e la piattaforma di destinazione. Kimestu no Yaiba Hinukami Keppudan approderà su PlayStation 4 nel corso del 2021. Allo stato attuale, non sorprende che il titolo, definito genericamente come "gioco di combattimento", sia stato confermato esclusivamente per il mercato giapponese. Il giocatore dovrebbe poter vestire i panni del protagonista, il giovane Tanjiro.



Nell'attesa di poter disporre di maggiori informazioni in merito, ricordiamo che nel corso del mese di febbraio, Demon Slayer si è aggiudicato la vittoria agli Anime Awards 2020 organizzati, come ogni anno, da Crunchyrolll. Il successo dell'opera di Koyoharu Gotouge è tale da essere riuscito nell'arduo compito di insidiare il finora indiscusso primato di vendite registrato da ONE PIECE, l'epopea piratesca firmata da Eiichiro Oda. Sulle pagine di Everyeye vi abbiamo recentemente parlato del doppiaggio italiano dell'anime di Demon Slayer.