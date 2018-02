Kimishima: Nintendo produrrà ancora più contenuti scaricabili per i suoi prossimi titoli

Durante l'ultimo incontro con gli azionisti, il presidente di, Tatsumi Kimishima, ha confermato che la grande N continuerà a produrre DLC ed altri contenuti scaricabili in gran quantità per i suoi prossimi titoli.

La politica adottata con, ad esempio, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha evidentemente dato i risultati sperati, il che ha spinto la casa di Kyoto a proseguire su questa strada. Queste le dichiarazioni di Kimishima al riguardo:

"Per promuovere un gameplay più longevo per dei singoli software videoludici, stiamo pianificando una pubblicazione ancora più massiccia di contenuti scaricabili ed eventi speciali che possano creare entusiasmo attorno ai nostri giochi".

Oltre al caso di Breath of the Wild, Nintendo ha di recente dimostrato un grande supporto anche nei confronti di ARMS, picchiaduro disponibile in esclusiva per Nintendo Switch che ha costantemente ricevuto aggiornamenti e nuovi contenuti di gioco.