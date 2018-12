Kinda Funny Games Showcase 2018: confermato l'annuncio di 6 giochi inediti

L'industria videoludica è in perenne fermento e a dicembre non si vivrà di soli Game Awards. Il presentatore dello Showcase 2018 di Kinda Funny Games, Greg Miller, interviene sulle pagine di Gematsu per confermare la volontà di organizzare un evento in grado di tenere testa ai TGA di Geoff Keighley.

La kermesse videoludica che verrà trasmessa l'8 dicembre sul canale Twitch di Kinda Funny includerà oltre 60 videogiochi di sviluppatori provenienti dalla scena indipendente e da aziende come SEGA, DrinkBox Studios, Kitfox Games, Bithell Games, FuturLab, Outer Loop, Devolver Digital e Humble Bundle. Nel corso dello show, che assumerà i contorni di un keynote "interattivo" dai toni distesi (anche in virtù dell'assenza di sponsor), verranno annunciati almeno 6 videogiochi inediti.

"Ho sempre amato il modo in cui i Game Awards di Geoff combacino con i PSX di PlayStation", dichiara Greg Miller illustrando i differenti scopi prefissati dalla sua cerimonia e dallo show losangelino dei TGA e ribadendo che "con l'assenza dei PSX, abbiamo pensato che sarebbe stata una grande opportunità per offrire una nuova piattaforma mediatica che si dedichi agli sviluppatori di videogiochi e ne celebri il lavoro".

Uno dei nuovi progetti che verranno annunciati nel corso dello Showcase 2018 di Kinda Funny Games potrebbe essere un progetto inedito di Mike Bithell: lo stesso autore di Volume e Thomas Was Alone, infatti, ha confermato la sua presenza sul palco e dichiarato di "non vedere l'ora di scoprire cosa hanno combinato gli organizzatori dell'evento, e naturalmente non vedo l'ora di condividere con il resto della community una divertente sorpresa".