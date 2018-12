Kinda Funny Games Showcase: i principali annunci dell'evento

Nella giornata di ieri è andata in onda l'edizione inaugurale del Kinda Funny Games Showcase, durante il quale sono stati effettuati oltre 60 annunci inerenti ai giochi più disparati, dai tripla A alle esperienze per la realtà virtuale, passando per tantissimi esponenti della scena indipendente.

Durante lo show, innanzitutto, abbiamo scoperto che il terzo episodio di The Walking Dead: The Final Season verrà pubblicato il 15 gennaio su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Lo sviluppo della serie ha avuto dei problemi a causa della chiusura di Telltale Games, ma per fortuna è ripartito grazie all'aiuto di Skybound, che ha ingaggiato gli sviluppatori originali. Novità anche per l'uscita di Super Meat Boy Forever, attesissimo seguito di Super Meat Boy. Team Meat ha annunciato che verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch nel corso del mese di aprile del prossimo anno.

Project Judge di Team Yakuza ha finalmente ricevuto una finestra di lancio occidentale. SEGA pubblicherà il gioco in Europa esclusivamente per PlayStation 4 nel corso dell'estate del 2019 con un nuovo titolo, Judgement. In Giappone, ricordiamo, debutterà tra pochissimi giorni, il 13 dicembre.

Il prossimo anno vedrà inoltre l'arrivo di un nuovo aggiornamento gratuito a tema vacanziero per The Messenger, intitolato Picnic Panic, che introdurrà una campagna aggiuntiva, nuovi livelli e boss inediti. Housemarque ha ufficialmente aperto le iscrizioni alla Beta di Stormdivers, Battle Royale annunciato allo scorso E3 e in arrivo nel coro del 2019. Per l'occasione, ha anche pubblicato un nuovo trailer.

Falcon Age è tornato a mostrarsi con un nuovo gameplay trailer. Si tratta di un action adventure in prima persona per PlayStation 4, giocabile anche con PlayStation VR, previsto per il 2019. La protagonista Ara, una ragazza dedicata all'arte della falconeria, che dovrà combattere contro degli colonizzatori automatizzati. Mentre cerca di scacciare gli invasori, dovrà anche sopravvivere in una vasta area di gioco cacciando, coltivando e cucinando. FuturLab è intervenuta per annunciare che Mini-Mech Mayhem verrà pubblicato per PlayStation VR nel primo trimestre del 2019. Si tratta di un gioco da tavolo per quattro giocatori online, che dovranno schierare sul campo di battaglia i propri mini-mech, pianificare le loro azioni e sconfiggere gli altri partecipanti.

HypeTrain Digital ha annunciato che il suo The Wild Eight, già disponibile su Steam in Accesso Anticipato, arriverà su PlayStation 4 e Xbox One ad agosto 2019. Per chi non lo sapesse, The Wild Eight è titolo di sopravvivenza giocabile in solitaria oppure in cooperativa online in partite che possono ospitare fino ad 8 partecipanti. Sono presenti all'appello tutti gli elementi cardine del genere: per sopravvivere i giocatori devono recuperare risorse, costruire e migliorare l'equipaggiamento presso l'accampamento, difendersi dalla fauna locale e ripararsi dalle tormente.

Humble Bundle, qui in veste di publisher, ha annunciato Fae Tactics, RPG tattico a turni sviluppato da Endlessfluff Games. I giocatori sono chiamati ad impersonare una giovane maga chiamata Peony in un viaggio che la porterà alla scoperta di un mondo vibrante, misterioso e pericoloso. Potrà invocare degli alleati, lanciare incantesimi e allearsi con un nutrito cast di personaggi. Verrà lanciato nel 2019 e ha già una scheda su Steam. NIS America ha invece fatto sapere che Lapis X Labyrinth, già disponibile in Giappone, verrà lanciato in Occidente nel corso del 2019 su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Il gioco presenterà il doppiaggio giapponese e i sottotitoli in inglese. Si tratta di un dungeon crawler in due dimensioni, nel quale i giocatori dovranno guidare una squadra di 8 personaggi personalizzabili con oltre 4.000 differenti combinazioni. Potete vedere un trailer a questo indirizzo. NIS America ha anche colto l'occasione per annunciare che Danganronpa Trilogy arriverà su PlayStation 4 il 29 marzo 2019. La collection includerà Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Danganronpa 2: Goodbye Despair e Danganronpa V3: Killing Harmony.

ZEN Studios ha invece presentato il gioco di ruolo in prima persona Operencia: The Stolen Sun per PC, un omaggio ai dungeon crawler del passato. Il gioco è ambientato nella terra di Operencia, un mondo fantasy non convenzionale ispirato a una terra lontana citata in innumerevoli storie popolari ungheresi. I personaggi principali sono sette, il sistema di combattimento è a turni e la storia è narrata attraverso dei filmati disegnati a mano. Maggiori informazioni sul titolo, in arrivo nel 2019, sono disponibili sulla pagina Steam.

YIIK: A Postmodern RPG è un gioco di ruolo in stile giapponese che verrà lanciato su PlayStation 4, Nintendo Switch, PC e Mac il 17 gennaio 2019. Nel corso dell'anno arriverà anche su PlayStation Vita. Il gioco ha per protagonista Alex, un giovane laureato che, dopo aver visto una donna sparire in un ascensore, si lancia all'avventura nel tentativo di salvarla. I giocatori dovranno gestire un party composto da un massimo di 8 membri per affrontare dei dungeon ricchi di puzzle, trappole e mostri bizzarri.

HumanNature Studios ha pubblicato un nuovo trailer di ToeJam & Earl: Back in the Groove, gioco in arrivo il primo marzo su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il celebre duo degli anni '90 è di nuovo precipitato sulla Terra e dovrà recuperare tutti i pezzi necessari per riparare l'astronave. Il titolo include i migliori elementi dei classici episodi per console, arricchite da diverse novità. Potrà anche essere giocato in cooperativa con altri giocatori per scoprire zone e oggetti segreti.



Da segnalare anche Vane, avventura in stile Journey e RiME di cui si erano perse le tracce, in arrivo a gennaio 2019. Infine, citiamo Conan Unconquered, nuovo strategico ambientato nel mondo fantasy di Conan Il Barbaro.