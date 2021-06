Kindle Unlimited: 3 mesi gratis per gli abbonati Amazon Prime

Amazon Prime Day 2021 è alle porte, l'evento è stato annunciato per i giorni 21 e 22 giugno, rispettivamente lunedì e martedì, e Amazon sta già proponendo delle offerte particolarmente interessanti, come quella che vi andremo a descrivere oggi.

Kindle Unlimited, il servizio di Amazon che permette di accedere a più di 1 milione di eBook tramite qualsiasi dispositivo che permetta di installare l'app di lettura "Kindle", è completamente gratuito per i primi 3 mesi (nessun obbligo di rinnovo), con l'unica condizione di essere abbonati ad Amazon Prime. La promozione è valida solamente fino al 22 giugno e può essere attivata a questo link, verifica se il tuo account è idoneo all'offerta. Il servizio successivamente, se non verrà disattivato, si rinnoverà a 9,99 euro al mese, può essere disattivato in autonomia.

Se non siete iscritti a Amazon Prime, è comunque possibile attivare una promozione gratuita che prevede la prova per 30 giorni di Amazon Prime gratis, senza obbligo di rinnovo, avrete così modo di provare non solo il servizio di spedizione ma anche di accedere alla piattaforma Amazon Prime Video, sfruttare i servizi di Twitch Primeed attivare la promozione sopracitata. Vi segnaliamo inoltre che è ancora attiva la promozione che prevede Amazon Music Unlimited gratis per i primi 4 mesi, che può essere rinnovato alla scadenza al costo di 9,99 euro al mese o 99 euro all'anno (2 mesi gratuiti sono gratuiti), cliccate a questo link per verificare se il vostro account è idoneo alla promozione.