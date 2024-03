Kindle Unlimited gratis per 2 mesi, tutta la saga di Harry Potter è inclusa

Amazon rinnova una delle sue migliori promozioni, quella che vi proponiamo oggi non richiede nessuna spesa, il servizio Kindle Unlimited è infatti gratuito per ben 2 mesi senza nessun obbligo di rinnovo, vediamo assieme come attivare la promozione e poter leggere anche l'intera saga di Harry Potter.

Kindle Unlimited, il servizio di Amazon che permette di accedere a più di 1 milione di eBook tramite qualsiasi dispositivo che permetta di installare l'app di lettura "Kindle", è completamente gratuito per i primi 2 mesi (nessun obbligo di rinnovo). La promozione può essere attivata a questo link, verifica se il tuo account è idoneo all'offerta. Il servizio successivamente, se non verrà disattivato, si rinnoverà a 9,99 euro al mese, può essere disattivato in autonomia a questo link.



Non è necessario possedere un dispositivo Kindle per usufruire della promozione, grazie all'app Kindle è possibile accedere da tutti i dispositivi Android, Ios e anche dai nostri PC.

Se non siete iscritti a Amazon Prime, è comunque possibile attivare una promozione gratuita che prevede la prova per 30 giorni di Amazon Prime gratis, senza obbligo di rinnovo, avrete così modo di provare non solo il servizio di spedizione ma anche di accedere alla piattaforma Amazon Prime Video, sfruttare i servizi di Twitch Prime.